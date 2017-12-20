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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 декабря 2017 г.АСВ выбрало банки-агент для выплаты возмещения ...
сегодня 10:32

АСВ выбрало банки-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Канский"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации КБ "Канский" ООО (Красноярский край, Березовский р-н, п. Березовка). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО "Сбербанк" выплатит вкладчикам банка страховое возмещение по вкладам.

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации КБ "Канский" ООО начнутся 26 декабря 2017 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 25 декабря 2017 года на сайте АСВ, а также26 декабря в "Российской газете".

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