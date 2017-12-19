Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 20 декабря

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за ноябрь;
00:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии за III квартал;
02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за октябрь;
07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за ноябрь;
10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за ноябрь;
12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за октябрь;
12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за ноябрь;
14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за декабрь;
16:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;
16:15 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;
16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за октябрь;
17:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;
17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за ноябрь;
17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за декабрь;
18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за ноябрь;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.