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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 декабря 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 20 декабря

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за ноябрь;

00:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии за III квартал;

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за октябрь;

07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за ноябрь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за ноябрь;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за октябрь;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за ноябрь;

14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за декабрь;

16:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

16:15 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за октябрь;

17:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за ноябрь;

17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за декабрь;

18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за ноябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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