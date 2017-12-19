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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 декабря 2017 г.Дефицит платёжного баланса США в III квартале 2...
сегодня 16:43

Дефицит платёжного баланса США в III квартале 2017 года сократился на 19.1%

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США в III квартале 2017 года сократился на 19.1% до 100.6 млрд долл в сравнении с дефицитом в 124.4 млрд долл во II квартале (пересмотрено с (-123.1) млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с июля по сентябрь 2017 года отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 116.0 млрд долл.

В текущий момент дефицит платёжного баланса США составляет 2.1% ВВП в сравнении с 2.6% во II квартале и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.

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