Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США в III квартале 2017 года сократился на 19.1% до 100.6 млрд долл в сравнении с дефицитом в 124.4 млрд долл во II квартале (пересмотрено с (-123.1) млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с июля по сентябрь 2017 года отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 116.0 млрд долл.

В текущий момент дефицит платёжного баланса США составляет 2.1% ВВП в сравнении с 2.6% во II квартале и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.