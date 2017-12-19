Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в ноябре сократилось на 1.4%

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в ноябре сократилось на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1298 тыс. в годовом выражении против 1316 тыс. в октябре (пересмотрено с 1297 тыс.).

Аналитики ожидали, что в ноябре число выданных разрешений на строительство составит 1270 тыс.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных разрешений выросло на 3.4%.