Правительство выделило 7 млрд рублей на доплаты к пенсиям

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство выделило 7085.7 млн рублей на доплаты к пенсиям в тринадцати регионах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2018 году межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов Федерации на выплату доплат в размере 7085.7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Общая численность получателей доплат составит около 424.6 тысячи пенсионеров, проживающих в Коми, Якутии, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, в Архангельской, Магаданской, Московской, Мурманской и Сахалинской областях, а также в Чукотском и Ненецком автономных округах и в Еврейской автономной области. Средний размер доплат составит от 2351.4 до 8414.2 рублей.