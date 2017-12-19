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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 декабря 2017 г.Правительство выделило 7 млрд рублей на доплаты...
сегодня 11:04

Правительство выделило 7 млрд рублей на доплаты к пенсиям

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство выделило 7085.7 млн рублей на доплаты к пенсиям в тринадцати регионах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2018 году межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов Федерации на выплату доплат в размере 7085.7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Общая численность получателей доплат составит около 424.6 тысячи пенсионеров, проживающих в Коми, Якутии, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, в Архангельской, Магаданской, Московской, Мурманской и Сахалинской областях, а также в Чукотском и Ненецком автономных округах и в Еврейской автономной области. Средний размер доплат составит от 2351.4 до 8414.2 рублей.

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