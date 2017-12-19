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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 декабря 2017 г.АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения...
сегодня 10:22

АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам банка "ВВБ"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определены победители конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ПАО Банк "ВВБ" (г. Севастополь). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО "Сбербанк" и "РНКБ Банк" (ПАО) выплатят вкладчикам банка страховое возмещение по вкладам.

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам банка начнутся 22 сентября 2017 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 121 декабря 2017 года на сайте АСВ, а также 22 декабря в "Российской газете".

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