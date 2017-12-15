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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 декабря 2017 г.Объём промышленного производства в США в ноябре...
сегодня 17:21

Объём промышленного производства в США в ноябре вырос на 0.2%

Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в ноябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после расширения на 1.2% в октябре (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 3.4%.

За последние 12 месяцев объём промышленного производства в США увеличился на 2.9%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в ноябре составил 77.1% против 77.0% месяцем ранее.

В среднем, за 1972-2016 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.9%.

За последние 12 месяцев коэффициент использования производственных мощностей вырос на 1.1 п.п.

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