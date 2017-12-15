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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 декабря 2017 г.ЦБ назначил временную администрацию в "Промсвяз...
сегодня 10:38

ЦБ назначил временную администрацию в "Промсвязьбанке"
Эмитенты:   Промсвязьбанк  |  Центробанк РФ

Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России назначил временную администрацию в "Промсвязьбанке". Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

Функции временной администрации возложены на ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора".

"Промсвязьбанк" продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. ЦБ будет оказывать финансовую поддержку банку, гарантируя непрерывность его деятельности, учитывая системную значимость банка.

Напомним, что "Промсвязьбанк" занимает 9 место по величине активов среди российских банков и входит в Перечень системно значимых кредитных организаций.

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