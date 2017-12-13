Индекс потребительских цен в США в ноябре вырос на 0.4%, почасовая зарплата понизилась на 0.2%

Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в ноябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после увеличения на 0.1% месяцем ранее.

За последние 12 месяцев потребительская инфляция в США выросла на 2.2%, ускорившись с +2.0% в октябре.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в ноябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

За последние 12 месяцев базовая потребительская инфляция в США выросла на 1.7%, в сравнении с +1.8% в октябре.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в ноябре понизилась на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после снижения на 0.3% в октябре. В годовом выражении почасовая зарплата выросла на 0.2%.