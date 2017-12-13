"Сбербанк" и "Яндекс" создадут совместное предприятие на базе Яндекс.Маркета

Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Яндекс" и "Сбербанк" заключили обязывающее соглашение о создании совместного предприятия на базе Яндекс.Маркета. Соответствующее соглашение о намерениях компании заключили 9 августа 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

По условиям обязывающего соглашения, "Сбербанк" приобретает вновь выпущенные акции Яндекс.Маркета на сумму 30 миллиардов рублей. На момент сделки партнёры оценивают всё предприятие в 60 миллиардов рублей без учёта будущей синергии. "Яндекс" и "Сбербанк" будут владеть равными долями в компании. Десять процентов акций пойдёт на формирование опционного фонда для поощрения сотрудников.

Основной задачей Яндекс.Маркета станет создание сервиса розничной интернет-торговли для пользователей. В России, Грузии, странах СНГ и в Прибалтике "Яндекс" и "Сбербанк" будут заниматься интернет-торговлей только в рамках Яндекс.Маркета.

Генеральный директор Яндекс.Маркета Максим Гришаков продолжит руководить компанией, а также войдёт в совет директоров Яндекс.Маркета вместе с ещё тремя представителями от "Яндекса" и тремя представителями от "Сбербанка".

Сделка будет закрыта после того, как будут получены необходимые регуляторные разрешения и выполнены формальные условия. Стороны ожидают закрытия сделки в первой половине 2018 года.