Москва, 12 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в ноябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения теми же темпами в октябре.

Аналитики прогнозировали повышение ноябрьского показателя на 0.4%.

За последние 12 месяцев индекс PPI вырос на 3.1% (максимум с 2012 года), ускорив темпы повышения с +2.8% в октябре.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в ноябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем в сравнении с прогнозом о повышении на 0.2%.

За последние 12 месяцев индекс PPI core вырос на 2.4%, как и в октябре.