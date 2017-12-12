Курс доллара 58.8370   Курс евро 69.2982  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 декабря 2017 г.Индекс цен производителей (PPI) США в ноябре вы...
вчера 16:35

Индекс цен производителей (PPI) США в ноябре вырос на 0.4%

Москва, 12 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в ноябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения теми же темпами в октябре.

Аналитики прогнозировали повышение ноябрьского показателя на 0.4%.

За последние 12 месяцев индекс PPI вырос на 3.1% (максимум с 2012 года), ускорив темпы повышения с +2.8% в октябре.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в ноябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем в сравнении с прогнозом о повышении на 0.2%.

За последние 12 месяцев индекс PPI core вырос на 2.4%, как и в октябре.

Другие новости

вчера
17:23
СУД ПРИЗНАЛ ЗАКОННЫМ ШТРАФ В 800 ТЫС РУБ МЕССЕНДЖЕРУ TELEGRAM ЗА ОТКАЗ ПРЕДОСТАВИТЬ ФСБ КЛЮЧИ ШИФРОВАНИЯ
вчера
17:03
ЕС намерен продлить экономические санкции против РФ на полгода без изменений – источник
вчера
16:53
ЕС НАМЕРЕН ПРОДЛИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РФ НА ПОЛГОДА, САМ САНКЦИОННЫЙ РЕЖИМ НЕ ИЗМЕНИТСЯ - ИСТОЧНИК
вчера
16:45
Суд в Киеве подтвердил возврат государству "Укртелекома" бизнесмена Ахметова – ФГИ Украины
вчера
16:35
Индекс цен производителей (PPI) США в ноябре вырос на 0.4%
вчера
16:18
ЕС ПРОДЛИТ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РФ ПОСЛЕ ДОКЛАДА МЕРКЕЛЬ И МАКРОНА О СИТУАЦИИ В ДОНБАССЕ, КОТОРЫЙ ОЖИДАЕТСЯ НА САММИТЕ В ЧЕТВЕРГ - ИСТОЧНИК
вчера
16:12
Авария в Австрии может прибавить "Северному потоку-2" сторонников в Европе - эксперт
вчера
16:00
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в III квартале на 1,8%
вчера
15:56
Сбербанк и "Транснефть" конструктивно работают над решением спора на 66,5 млрд руб - Греф
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»