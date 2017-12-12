ЦБ ввел временную администрацию в банк "ВВБ"

Москва, 12 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России с 12 декабря вводит временную администрацию по управлению сроком на шесть месяцев в ПАО Банк "ВВБ" (г. Севастополь). Одновременно Банк России вводит мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО Банк "ВВБ" сроком на три месяца. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

Данные решения приняты в связи с неустойчивым финансовым положением. На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО Банк "ВВБ" приостановлены.

"Указанные решения приняты Банком России в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков ПАО Банк "ВВБ" с учетом его значимости для Республики Крым, а также города Севастополь, и обеспечат полный контроль ситуации в кредитной организации и сохранность ее активов", - говорится в сообщении.

Банк "ВВБ" является участником системы страхования вкладов. Вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, полагается страховая выплата в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. Порядок выплаты страхового возмещения будет определен АСВ.