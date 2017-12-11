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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 декабря 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 12 декабря

Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Продажи новых домов в Австралии за октябрь;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за ноябрь;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за ноябрь;

03:30 мск: Индекс запрашиваемых цен на дома в Австралии за III квартал;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за октябрь;

12:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за ноябрь;

12:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за ноябрь;

12:30 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за ноябрь;

12:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за ноябрь;

12:30 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за ноябрь;

12:30 мск: Индекс цен на жильё в Великобритании за ноябрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за декабрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за декабрь;

14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за ноябрь;

16:30 мск: Индекс цен производителей США за ноябрь;

16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за ноябрь;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за ноябрь;

22:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за ноябрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за ноябрь;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за октябрь.

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