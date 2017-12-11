Курс доллара 59.2348   Курс евро 69.8023  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости11 декабря 2017 г.ЦБ стал владельцем свыше 99.9% акций банка "ФК ...
вчера 15:32

ЦБ стал владельцем свыше 99.9% акций банка "ФК Открытие"
Эмитенты:   Открытие ФК  |  Открытие Холдинг  |  Центробанк РФ

Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России стал владельцем свыше 99.9% обыкновенных акций ПАО Банк "ФК Открытие" (г. Москва). Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

"Указанные действия осуществлены в рамках реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО Банк "ФК Открытие", предусматривающих приобретение Банком России дополнительного выпуска обыкновенных акций банка на сумму 456.2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Напомним, что "Открытие" — универсальный коммерческий банк с диверсифицированной структурой бизнеса. Банк развивает следующие ключевые направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый бизнес и Private Banking.

Другие новости

вчера
16:10
Бюджет РФ на 2018 г не предполагает специальных бондов для возвращения капитала - Сторчак
вчера
16:04
Чистый отток капитала из РФ в январе-ноябре вырос в 3,4 раза, до $28 млрд - ЦБ
вчера
16:00
СДЕЛКА ПО ПОКУПКЕ РФПИ И АРАБСКИМ ФОНДОМ ДОЛИ В EDC, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДЕТ ВЫНЕСЕНА НА ПРАВКОМИССИЮ В ЯНВАРЕ - АРТЕМЬЕВ
вчера
15:54
Частные банки в РФ поражены в правах - глава ФАС Артемьев
вчера
15:32
ЦБ стал владельцем свыше 99.9% акций банка "ФК Открытие"
вчера
15:30
ЦБ РФ стал владельцем более 99,9% акций банка "Открытие"
вчера
15:00
РФ за январь-октябрь сократила экспорт электроэнергии на 2%, до 14,518 млрд кВт.ч - ФТС
вчера
14:55
ПРЕЗИДЕНТЫ РФ И ЕГИПТА НА ПЕРЕГОВОРАХ В КАИРЕ ОБСУДЯТ ВОПРОС О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПРЯМОГО АВИАСООБЩЕНИЯ - ПЕСКОВ
вчера
14:19
Нефть продолжает быть в "красной зоне" на данных о росте числа буровых в США
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»