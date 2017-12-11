ЦБ стал владельцем свыше 99.9% акций банка "ФК Открытие"

Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России стал владельцем свыше 99.9% обыкновенных акций ПАО Банк "ФК Открытие" (г. Москва). Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

"Указанные действия осуществлены в рамках реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО Банк "ФК Открытие", предусматривающих приобретение Банком России дополнительного выпуска обыкновенных акций банка на сумму 456.2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Напомним, что "Открытие" — универсальный коммерческий банк с диверсифицированной структурой бизнеса. Банк развивает следующие ключевые направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый бизнес и Private Banking.