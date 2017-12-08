Число рабочих мест вне с/х сектора США в ноябре выросло на 228 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 8 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в ноябре выросло на 228 тыс.

Аналитики прогнозировали увеличение числа новых рабочих мест в ноябре на 198 тыс.

Данные по числу новых рабочих мест за октябрь пересмотрены в сторону понижения до 244 тыс. с 261 тыс., объявленных ранее.

По оценке регуляторов, американской экономике необходимо создавать в среднем 150-200 тыс. новых рабочих в месяц для последовательного снижения уровня безработицы. За последние три месяца прирост рабочих мест вне с/х сектора США в среднем составил 163 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в ноябре увеличилось на 221 тыс. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 190 тыс.

В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 31 тыс. после повышения на 23 тыс. в октябре. В добывающем секторе число рабочих мест увеличилось на 5.2 тыс. после расширения на 2 тыс. месяцем ранее, в строительном секторе - выросло на 24 тыс. после увеличения на 10 тыс. в октябре.

В розничной торговле число рабочих мест выросло на 18.7 тыс., в оптовой торговле увеличилось на 3.4 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, расширили состав рабочей силы на 10.5 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 8 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий сократилось на 4 тыс., в телекоммуникационной отрасли количество сотрудников уменьшилось на 3.3 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) выросла на 8.3 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест увеличилось на 40.5 тыс., занятость в сфере профессиональных и бизнес услуг расширилась на 46 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников выросло на 13.1 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест увеличилось на 7 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с ноябрём 2016 года число госслужащих сократилось на 437 тыс. до 22.34 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в ноябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4.1%, оставшись на минимальном уровне с декабря 2000 года. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 4.1%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных на конец ноября увеличилось на 90 тыс. до 6.61 млн человек; число занятых, согласно опросам домохозяйств, выросло на 57 тыс. до 153.92 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, расширилось на 35 тыс. до 95.42 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения увеличилась на 148 тыс. до 160.53 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.7%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 394 тыс. и составила 95.48 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в ноябре сократилось на 40 тыс. до 1.58 млн, составив 23.8% от общего числа безработных против 24.8% месяцем ранее и 25.5% в ноябре 2016 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу уменьшилось на 68 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.16 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло на 160 тыс. до 126.83 млн. Число сотрудников с неполной занятостью уменьшилось на 125 тыс. до 27.11 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) увеличилось на 48 тыс. до 4.8 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, повысился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 8.0%.

Средняя продолжительность рабочей недели в ноябре составила 34.5 часа, увеличившись на 0.1 часа по сравнению с октябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 26.55 долл против 26.50 долл в октябре.

Средняя недельная заработная плата выросла до 915.98 долл в сравнении с 911.60 долл месяцем ранее.