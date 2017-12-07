Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 8 декабря

Москва, 7 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за октябрь;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за ноябрь;

02:50 мск: ВВП Японии за III квартал, финал;

03:00 мск: Продажи новых домов в Австралии за октябрь;

03:00 мск: Средняя заработная плата в Японии за октябрь;

03:30 мск: Торговый баланс Китая за ноябрь;

03:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за ноябрь;

08:00 мск: Выходной день в Италии;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за ноябрь;

10:00 мск: Торговый баланс Германии за октябрь;

10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за ноябрь;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за октябрь;

12:30 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за III квартал;

12:30 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за октябрь;

16:00 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за ноябрь;

16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за ноябрь;

16:30 мск: Уровень безработицы в США за ноябрь;

16:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за ноябрь;

16:30 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады за III квартал;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за декабрь, предварительно;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за декабрь;

18:00 мск: Оптовые запасы в США за октябрь, финал.