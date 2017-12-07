Москва, 7 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Александр Шульгин назначен генеральным директором группы компаний Ozon. Об этом гвоорится в сообщении ТАСС.

Для справки: Ранее Александр Шульгин возглавлял российский бизнес Яндекса, где был главным операционным директором. Кроме того, Шульгин более 10 лет занимал финансовые позиции в Coca-Cola, а с 2007 года занимал должность финансового директора Coca-Cola в России.

"Очень важно, что ключевые акционеры Ozon.ru компании поддерживают бизнес многие годы, верят в его большой потенциал и готовы инвестировать в дальнейшее развитие", - сказал Шульгин.

Напомним, что российский интернет-магазин Ozon.ru создан в 1998 году. В настоящее время ассортимент товаров в каталогах компании представлен более чем 4.7 млн различных наименований. Первая очередь складского комплекса в Твери была запущена в 2009 году. В настоящее время 95% всех заказов интернет-магазина формируется и обслуживается в Твери.