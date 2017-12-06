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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 декабря 2017 г.Правительство утвердило цены на продукцию гособ...
сегодня 10:08

Правительство утвердило цены на продукцию гособоронзаказа

Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство РФ утвердило новое положение о регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Утверждено новое Положение о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, которым устанавливается единый механизм государственного регулирования цен на продукцию при формировании, размещении и выполнении ГОЗ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит обеспечить единые правила ценообразования при формировании, размещении и выполнении ГОЗ, сдерживать рост цен на продукцию ОПК за счёт применения в ценообразовании "расширенного индексного подхода".

Новый подход позволит уйти от затратного принципа ценообразования и будет стимулировать организации ОПК к снижению издержек производства, внедрению современных технологий, повысит инвестиционную привлекательность организаций ОПК и упростит систему контроля за ценообразованием в сфере ГОЗ.

"Расширенным индексным подходом" предусматривается начиная с 2018 года определять затратным методом базовые цены на образцы ВВСТ и фиксировать их не менее чем на шесть лет, не пересматривая ежегодно, а только уточняя эти цены на индекс-дефлятор, утверждаемый в установленном порядке. При этом производители продукции могут за счёт проведения мероприятий по повышению эффективности производства и снижению издержек оставлять у себя прибыль, полученную от достигнутой экономии, и направлять её в том числе на инвестиционные цели и внедрение бережливых технологий.

Кроме того, Минпромторг России, "Роскосмос" и "Росатом" вправе разрабатывать совместно с государственными заказчиками и по согласованию с ФАС России утверждать методические рекомендации по определению цен, которые позволяют учитывать отраслевые особенности производства отдельных видов продукции, в том числе особенности определения прибыли.

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