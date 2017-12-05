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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 декабря 2017 г.Правительство разрешило Федеральному казначейст...
сегодня 10:21

Правительство разрешило Федеральному казначейству покупать валюту напрямую на организованных торгах

Москва, 5 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство РФ предоставило Федеральному казначейству право осуществления купли-продажи иностранной валюты на организованных торгах в целях создания нового инструмента по управлению временно свободными средствами на едином счёте федерального бюджета. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Впервые Федеральному казначейству предоставляется право осуществления купли-продажи иностранной валюты на организованных торгах (наряду с куплей-продажей иностранной валюты в Банке России), а также заключения на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта. Диверсификация используемых Федеральным казначейством финансовых инструментов будет способствовать повышению ликвидности единого счёта федерального бюджета и эффективности управления временно свободными средствами на нём", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Федеральное казначейство как федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение операций по управлению остатками средств на едином счёте, размещает их в различные финансовые инструменты. Диверсификация используемых финансовых инструментов будет способствовать повышению ликвидности единого счёта федерального бюджета и эффективности управления временно свободными средствами на нём.

Заключение сделок с иностранной валютой будет осуществляться Федеральным казначейством через биржу, привлекаемую Федеральным казначейством в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Сделки с иностранной валютой Федеральное казначейство будет заключать в координации с параметрами денежно-кредитной политики, реализуемой ЦБ. Информацию об объёме средств, использованных для сделок с иностранной валютой, и о результатах заключения таких сделок Федеральное казначейство будет размещать на своём сайте.

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