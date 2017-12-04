Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 5 декабря

Москва, 4 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за январь;

03:01 мск: Продажи новых домов в Австралии за октябрь;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за октябрь;

03:30 мск: Платёжный баланс Австралии за III квартал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за ноябрь;

06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

06:45 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за ноябрь;

11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за ноябрь;

11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за ноябрь, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за ноябрь, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за ноябрь, финал;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за ноябрь;

12:30 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за октябрь;

13:00 мск: ВВП еврозоны за IV квартал, предварительно;

16:30 мск: Торговый баланс Канады за октябрь;

16:30 мск: Торговый баланс США за октябрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за ноябрь, финал;

18:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за ноябрь;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.