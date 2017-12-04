Главные темы дня на рынках Европы: налоговая реформа в США, возобновление переговоров по Brexit, коррекция на рынке нефти

Москва, 4 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ведущие фондовые индексы Европы в понедельник растут, поддержанные прохождением в сенате США крупномасштабного законопроекта о налоговой реформе, реализация которой была одним из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.

В ночь с субботы на воскресенье после длительных дебатов американские сенаторы приняли инициативу республиканцев с минимальным перевесом голосов "за" - 51 против 49. Никто из сенаторов-демократов за законопроект не голосовал. При этом многие правки вносились от руки в отсутствие финальной версии документа.

Основным положением реформы является снижение корпоративного налога с 35 до 20%, что позволит повысить конкурентоспособность американских компаний в глобальной экономике. Это предложение совпадает с версией документа, принятой ранее нижней палатой конгресса США. Однако по многим другим вопросам (включая налоговую шкалу для граждан США) существуют значительные расхождения. Многие эксперты критикуют текущий законопроект за отсутствие предложений по минимизации рисков увеличения госдолга США, который, по прогнозам, возрастёт на 1 трлн долл в результате реализации налоговой реформы.

В ближайшее время обеим палатам парламента предстоит преодолеть разногласия и разработать единый документ, который затем будет вновь поставлен на голосование. Республиканцы надеются, что сделка будет достигнута к Рождеству.

К 14:50 мск общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подорожал на 1.0% по сравнению с уровнем пятничного закрытия на фоне повышения британского индекса FTSE-100 на 0.5%, германского DAX – на 1.3%, французского CAC-40 – на 1.1%.

Азиатские фондовые рынки в понедельник закрылись разнонаправленно. Фьючерсы на американские фондовые индексы растут на 0.5 - 0.9%, отыгрывая новости из Вашингтона.

Лидерами повышения в Европе оказались акции автоконцернов, получающих значительную долю доходов на американском рынке. Индекс автосектора вырос более на 1%.

Акции крупнейшей в Дании страховой компании Tryg подорожали на 3.8% после её сообщения о покупке конкурирующей фирмы Alka Forsikring за 1.31 млрд долл.

Акции германского производителя микропроцессоров Dialog Semiconductor упали более чем на 19% после появления новостей, что один из ключевых заказчиков Dialog Semiconductor - компания Apple намерена построить собственный завод по изготовлению аналогичной продукции. Руководство Dialog Semiconductor попыталось успокоить акционеров, заявив, что по крайней мере в следующем году сотрудничество с компанией Apple продолжится.

Среди политических новостей Европы - ожидаемое сегодня возобновление переговоров по Brexit. На повестке дня остаются три вопроса: размер британских выплат, права экспатов, граница между Великобританией и Евросоюзом. Ранее премьер-министру Великобритании Терезе Мэй было предложено до 4 декабря продумать конкретные условия "развода". Агентство Reuters сегодня процитировало нескольких представителей ЕС, заявивших о своем "более оптимистичном" настрое. Однако они не исключили появления новых разногласий и очередного затягивания переговоров. По ранее представленным планам Великобритании, выход страны из ЕС должен произойти 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому времени.

Цены на нефть в понедельник снизились в пределах 1%, корректируясь после ралли в конце прошлой недели, которое было спровоцировано сообщениями о продлении соглашения ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. В ходе состоявшейся 30 ноября встречи в Вене 14 членов ОПЕК и 10 других нефтепроизводителей, включая Россию, приняли решение продлить действующее до марта 2018 года соглашение ещё на девять месяцев - до конца 2018 года.

В рамках соглашения объём сокращения нефтедобычи определён на уровне 1.8 млн барр. в сутки, из которых 1.2 млн барр. приходится на членов ОПЕК. Вклад России в снижение добычи нефти - 300 тыс. баррелей в сутки (сокращение примерно на 3%). В качестве точки отсчёта для определения уровня снижения были приняты объёмы добычи в октябре 2016 года. Новое соглашение не предусматривает изменений в объёмах добычи, квоты участников оставлены на прежнем уровне и будут пересматриваться или подтверждаться каждые два-три месяца.

Решение ОПЕК+ о продлении соглашения было ожидаемым для рынков, но обязательство Ливии и Нигерии больше не наращивать объёмы производства и сохранять их уровне 2017 года (2.8 млн барр. в сутки) стало приятным сюрпризом. Ранее эти государства не участвовали в соглашении. По итогам торгового дня в пятницу цены на нефть Brent выросли на 1.8%, несмотря на нисходящую коррекцию к закрытию.

Снижение цен на нефть в конце пятничных торгов было спровоцировано сообщением компании Baker Hughes о росте числа действующих буровых установок по добыче сланцевой нефти в США на прошлой неделе на 2 до 749 шт. (максимум с сентября). Общее число активных буровых установок в США по добыче сланцевой нефти и природного газа на прошлой неделе увеличилось на 6 до 929 шт., что оказалось на 332 шт. больше, чем в аналогичный период 2016 года.

Таким образом, давление на рынок по-прежнему оказывают опасения расширения добычи сланцевой нефти в США, что может подорвать усилия ОПЕК и партнёров о сбалансировании спроса и предложения на нефтяном рынке. К текущему моменту стоимость февральского контракта на нефть Brent снизилась на 0.7% от уровня пятничного закрытия, достигнув 63.2 долл за барр.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch и CNBC.