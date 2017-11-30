Банк "Открытие" уменьшил уставный капитал до 1 рубля

Москва, 30 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк ФК "Открытие" уменьшил уставной капитал до 1 рубля на основании приказа Банка России. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"Уменьшить уставный капитал публичного акционерного общества банк "Финансовая Корпорация Открытие" до одного рубля путем уменьшения номинальной стоимости 208.321 миллионов обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 рублей каждая и 12.1 миллиона привилегированных именных бездокументарных акций с неопределенным размером дивиденда номинальной стоимостью 50 рублей каждая общей номинальной стоимостью 11.228 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Ранее уставный капитал банка составлял 11 021 082 100 рублей.