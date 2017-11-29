Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 30 ноября

Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за октябрь, предварительно;
03:00 мск: Продажи новых домов в Австралии за октябрь;
03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за октябрь;
03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за ноябрь;
03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за октябрь;
04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за ноябрь;
04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за ноябрь;
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за октябрь;
09:45 мск: ВВП Швейцарии за III квартал;
10:00 мск: Розничные продажи в Германии за октябрь;
10:00 мск: Индекс цен на дома в Великобритании за ноябрь;
10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за ноябрь, предварительно;
11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за ноябрь;
11:15 мск: Розничные продажи в Швейцарии за октябрь;
11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за ноябрь;
12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за октябрь;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, предварительно;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за ноябрь, предварительно;
13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за октябрь;
13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, предварительно;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за октябрь;
16:30 мск: Личные расходы потребителей в США за октябрь;
16:30 мск: Личные доходы потребителей в США за октябрь;
16:30 мск: Платёжный баланс Канады за III квартал;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за ноябрь;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
20:30 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;
21:00 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана.