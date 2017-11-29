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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 ноября 2017 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 3.4 млн барр.

Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 24 ноября, сократился на 3.4 млн барр. и составил 453.7 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 3.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 3.6 млн барр. и составили 214.1 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 2.7 млн барр., составив 127.8 млн барр. Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 0.16 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) снизились на 2.4 млн барр. и составили 665.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 2.9 млн барр. и составили 58.3 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.8 млн барр., запасы бензина сократились на 1.5 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.7 млн барр.

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