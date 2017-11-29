Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в октябре вырос на 3.5%

Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в октябре вырос на 3.5% по сравнению с пересмотренным в сторону понижения значением сентября и составил 109.3 пункта.

Аналитики прогнозировали повышение октябрьского показателя на 1.1%.

По сравнению с октябрём прошлого года индекс снизился на 0.6%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в октябре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.