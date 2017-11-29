Курс доллара 58.3311   Курс евро 69.2040  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости29 ноября 2017 г.ЦБ РФ передал управление банком "Открытие" Фонд...
вчера 11:12

ЦБ РФ передал управление банком "Открытие" Фонду консолидации банковского сектора
Эмитенты:   Открытие ФК  |  Открытие Холдинг  |  Центробанк РФ

Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России возложил функции временной администрации по управлению кредитной организации ПАО Банк "ФК Открытие" на Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора". Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

Это позволит в более короткие сроки завершить процедуры по докапитализации банка и вывести его в режим соблюдения общих регулятивных требований ЦБ.

"Полномочия временной администрации "УК ФКБС" с учетом изменений, внесенных в законодательство о банкротстве Федеральным законом от 25.11.2017 № 328-ФЗ, позволят провести корпоративные процедуры, необходимые для прекращения (изменение характера) обязательств перед субординированными кредиторами, изменения размера его уставного капитала и формирования органов управления банка", - говорится в сообщении.

Другие новости

вчера
12:17
Kaspersky за 2 месяца нашел в Google Play 85 приложений для кражи аккаунтов "ВКонтакте"
вчера
12:05
Индекс экономических ожиданий в Швейцарии Credit Suisse в ноябре составил 40.7
вчера
11:57
ЦБ РФ будет действовать очень плавно, снижая ключевую ставку - замглавы департамента ДКП
вчера
11:19
РОСТ ВВП РФ В 2017 ГОДУ СОСТАВИТ 1,7-1,8% - ЦБ
вчера
11:12
ЦБ РФ передал управление банком "Открытие" Фонду консолидации банковского сектора
вчера
11:10
Toyota отзывает в РФ более 9 тыс машин Hilux из-за проблем с подушкой безопасности
вчера
11:05
Индекс потребительских цен в Испании в ноябре вырос на 1.6%
вчера
10:54
Совфед освободил Неелова с поста главы экономического комитета
вчера
10:50
Потребительские расходы во Франции в октябре сократились на 1.9%
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»