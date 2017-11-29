ЦБ РФ передал управление банком "Открытие" Фонду консолидации банковского сектора

Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России возложил функции временной администрации по управлению кредитной организации ПАО Банк "ФК Открытие" на Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора". Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

Это позволит в более короткие сроки завершить процедуры по докапитализации банка и вывести его в режим соблюдения общих регулятивных требований ЦБ.

"Полномочия временной администрации "УК ФКБС" с учетом изменений, внесенных в законодательство о банкротстве Федеральным законом от 25.11.2017 № 328-ФЗ, позволят провести корпоративные процедуры, необходимые для прекращения (изменение характера) обязательств перед субординированными кредиторами, изменения размера его уставного капитала и формирования органов управления банка", - говорится в сообщении.