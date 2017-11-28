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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 ноября 2017 г.Василь Лацанич возглавит "Вымпелком" в январе 2...
вчера 10:28

Василь Лацанич возглавит "Вымпелком" в январе 2018 года

Эмитенты:   ВымпелКом  |  МТС

Москва, 28 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Василь Лацанич будет назначен генеральным директором ПАО "Вымпелком", работающей под брендом "Билайн". Об этом сообщает VEON Ltd.

Василь Лацанич прокомментировал: "Я рад возможности возглавить "Вымпелком" и с нетерпением жду начала работы с командой, чтобы обеспечить клиентов "Билайн" лучшими цифровыми сервисами и решениями в период, когда российский рынок телекоммуникаций вступает в новую фазу развития и цифровой трансформации".

Для справки: Василь Лацанич работает в телекоммуникациях на протяжении более 16 лет, большинство из которых – на руководящих позициях в группе компаний "МТС", где в последние годы занимал пост Вице-президента по стратегии и маркетингу. В этой должности Василь отвечал за коммерческие и стратегические инициативы компании, а также трансформацию клиентского опыта и цифровое развитие.

Напомним, что ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") входит в группу компаний VEON Ltd.

VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет сервисах для более чем 235 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.

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