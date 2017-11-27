Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 28 ноября

Москва, 27 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;
03:00 мск: Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли;
10:00 мск: Цены на импорт в Германии за октябрь;
10:00 мск: Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности;
10:00 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;
10:00 мск: Результаты стресс-тестов банков Великобритании;
10:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;
12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за октябрь;
13:00 мск: Парламентские слушания в Великобритании по инфляции;
15:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за декабрь;
16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за октябрь;
16:30 мск: Индекс цен производителей Канады за октябрь;
16:30 мск: Товарный торговый баланс США за октябрь;
16:30 мск: Оптовые запасы в США за октябрь, предварительно;
17:00 мск: Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за сентябрь;
17:00 мск: Индекс цен на дома в США за сентябрь;
17:15 мск: Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за ноябрь;
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за ноябрь;
18:15 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;
18:30 мск: Обзор финансовой системы Канады;
19:30 мск: Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза;
23:00 мск: Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Резервным банком Новой Зеландии;
23:45 мск: Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за сентябрь;
N/A мск: Индекс цен на дома в Великобритании за ноябрь.