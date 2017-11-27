Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 28 ноября

Москва, 27 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

03:00 мск: Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли;

10:00 мск: Цены на импорт в Германии за октябрь;

10:00 мск: Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности;

10:00 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

10:00 мск: Результаты стресс-тестов банков Великобритании;

10:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за октябрь;

13:00 мск: Парламентские слушания в Великобритании по инфляции;

15:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за декабрь;

16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за октябрь;

16:30 мск: Индекс цен производителей Канады за октябрь;

16:30 мск: Товарный торговый баланс США за октябрь;

16:30 мск: Оптовые запасы в США за октябрь, предварительно;

17:00 мск: Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за сентябрь;

17:00 мск: Индекс цен на дома в США за сентябрь;

17:15 мск: Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за ноябрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за ноябрь;

18:15 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

18:30 мск: Обзор финансовой системы Канады;

19:30 мск: Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза;

23:00 мск: Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Резервным банком Новой Зеландии;

23:45 мск: Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за сентябрь;

N/A мск: Индекс цен на дома в Великобритании за ноябрь.