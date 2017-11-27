Продажи новых домов в США в октябре выросли на 6.2% (расширенное сообщение)

Москва, 27 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в октябре выросли на 6.2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 685 тыс. домов в годовом исчислении.

В сентябре продажи новых домов составили 645 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 667 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в октябре число проданных новых домов составит 627 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с октябрём 2016 года продажи новых домов увеличились на 18.7%.

В целом, в прошлом месяце было продано 55 тыс. новых домов против 50 тыс. в сентябре и 45 тыс. в августе. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 19 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 11 тыс. домов) и от 400 тыс. до 499 тыс. (продано 9 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 312.8 тыс. долл против 324.9 тыс. в сентябре и 311.7 тыс. в августе.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 400.2 тыс. долл против 381.1 тыс. в сентябре и 369.8 тыс. в августе.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец октября составили 282 тыс. единиц против 278 тыс. в сентябре и 280 тыс. в августе.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 4.9 месяцев против 5.2 в сентябре и 5.9 в августе.