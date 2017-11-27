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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 ноября 2017 г."АвтоВАЗ" возобновляет экспорт автомобилей Lada...
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"АвтоВАЗ" возобновляет экспорт автомобилей Lada на Кубу
Эмитенты:   АвтоВАЗ

Москва, 27 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"АвтоВАЗ" возобновляет экспорт автомобилей Lada в Республику Куба.Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Первая партия LADA Vesta и LADA Largus Cross в количестве 344 автомобилей отправится на Кубу в январе 2018 года и будут использоваться местными государственными службами такси, прокатными и туристическими компаниями.

"Поставка автомобилей на Кубу осуществляется при содействии ВЭБ, который обеспечил финансирование этой сделки, а также Российского экспортного центра, поддерживающим развитие экспортного партнерства российских производителей с зарубежными партнерами", - говорится в сообщении.

''Куба, среди других латиноамериканских стран, является одним из наших приоритетных экспортных рынков, - отметил Президент ПАО ''АВТОВАЗ'' Николя Мор. - Эта страна помнит и уважает бренд LADA, здесь до сих пор можно встретить на дорогах значительное число классических моделей LADA, LADA 4х4, и сегодня мы готовы возобновить свое присутствие с нашими современными автомобилями LADA Vesta и LADA Largus Cross. Они отлично адаптированы к местным задачам и условиям, соответствуют мировым стандартам качества. Со своей стороны мы обеспечим также обучение кубинских специалистов послепродажному обслуживанию и наличие запасных частей. Мы ценим поддержку этой сделки со стороны Правительства Кубы, Правительства России, Российского экспортного центра и ВЭБа, и рассчитываем продолжить поставки автомобилей LADA на Кубу в ближайшие годы с увеличением объемов''.

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