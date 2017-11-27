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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 ноября 2017 г.Банк России отозвал лицензию у банка "Новый сим...
сегодня 10:02

Банк России отозвал лицензию у банка "Новый символ"
Эмитенты:   Центробанк РФ

Москва, 27 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации банк "Новый Символ" (АО) (г. Москва). Об этом сообщает пресс-служба банка.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Кроме того, в банк "Новый Символ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк "Новый Символ" является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем.Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1.4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

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