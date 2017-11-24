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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 ноября 2017 г.Минэнерго России готово обсудить продление сдел...
сегодня 09:54

Минэнерго России готово обсудить продление сделки с ОПЕК

Москва, 24 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам министра энергетики России Александра Новака, Россия готова обсуждать продление договоренностей с ОПЕК о сокращении добычи нефти на встрече стран ОПЕК и вне ОПЕК в Вене 30 ноября. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

Срок сделки по сокращению нефтедобычи заканчивается в марте 2018 года.

"Мы готовы эту тему обсуждать, и я думаю, что к 30 числу мы сможем обсудить это на встрече в Вене", - сказал Новак, отвечая на вопрос о поддержке пролонганции договорённостей после марта 2018 года.

Он также отметил, что обсуждал с некоторыми министрами ОПЕК предстоящую встречу в Вене на полях газового форума в Боливии. "Мы обсуждали эти вопросы, в том числе с министром Катара, заместителем министра ОАЭ, с министром Венесуэлы дель Пино. И завтра еще будут встречи, во время которых мы сможем эти темы обсудить", - добавил он.

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