В Крыму восстановят производство судов на подводных крыльях

Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, в Крыму восстановят производство пассажирских судов на подводных крыльях. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на страницу Рогозина странице в Facebook.

"Морская коллегия при Правительстве РФ поддержала инициативу Концерна "Калашников" восстановить в Крыму на новой технологической основе производство скоростных пассажирских судов на подводных крыльях и обеспечить морское сообщение между портами Краснодарского края и Крыма", - говорится в сообщении Рогозина.

Агентства напоминает, что ранее в июне глава Минтранса заявил, что рыбинский завод "Вымпел" возобновил строительство судов на подводных крыльях типа "Комета", покупкой которых заинтересовались Греция и Хорватия.