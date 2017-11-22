Курс доллара 59.0061   Курс евро 69.4030  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости22 ноября 2017 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 16:38

Объём заказов на товары длительного пользования в США в октябре сократился на 1.2%

Москва, 22 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в октябре сократился на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 0.4%.

В сентябре объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 2.0% (пересмотрено с +2.2%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в октябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с прогнозом. В сентябре показатель увеличился на 1.1% (пересмотрено с +0.7%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в октябре снизился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем, однако вырос на 8.1% в годовом выражении.

Другие новости

вчера
17:47
Глава "Нафтогаза Украины" приветствует назначение нового наблюдательного совета
вчера
17:39
Авиаперевозчики и ритейлеры сильнее всех в Британии страдают от процесса Brexit - Fitch
вчера
17:20
Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов
вчера
16:46
Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 1.25 тыс.
вчера
16:38
Объём заказов на товары длительного пользования в США в октябре сократился на 1.2%
вчера
16:35
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 13 тыс.
вчера
16:35
Белорусский БМЗ рассматривает обвинения США в демпинге в разрезе протекционизма
вчера
16:13
ФАС напомнила главе "Независимого топливного союза" о неуместности прогноза цен на бензин
вчера
15:50
КУРС ЕВРО ОПУСТИЛСЯ НИЖЕ 69 РУБЛЕЙ ВПЕРВЫЕ С 13 НОЯБРЯ - ДАННЫЕ ТОРГОВ
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»