Москва, 22 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в октябре сократился на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 0.4%.

В сентябре объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 2.0% (пересмотрено с +2.2%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в октябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с прогнозом. В сентябре показатель увеличился на 1.1% (пересмотрено с +0.7%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в октябре снизился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем, однако вырос на 8.1% в годовом выражении.