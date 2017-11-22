Грег Абовский станет операционным директором Яндекса

Москва, 22 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Грег Абовский станет операционным директором компании Яндекс с 1 декабря 2017 года.Об этом говорится в сообщении компании.

Грег Абовский сменит Александра Шульгина, который решил уйти из компании. Абовский будет совмещать новую должность с текущими обязанностями финансового директора. Руководить группой компаний Яндекса по-прежнему будет Аркадий Волож.

"Я очень благодарен Саше Шульгину за то, что в своё время он принял операционное управление Яндексом. Это очень непростая задача, с которой он блестяще справился. Он трансформировал компанию, создав условия для появления и роста новых бизнес-направлений. Так, отдельными бизнесами Яндекса стали Яндекс.Маркет, Авто.ру и Яндекс.Такси, на подходе ещё несколько экспериментов, — говорит Аркадий Волож. — Грег Абовский прекрасно чувствует Яндекс и понимает, как должен развиваться наш бизнес. Он работал вместе с Сашей около пяти лет, и я уверен, что это самый очевидный и понятный внутри и снаружи преемник".

"В Яндексе работают настоящие профессионалы, у которых я многому научился за семь лет работы вместе. Я глубоко благодарен команде за доверие и поддержку, — говорит Александр Шульгин. — Работа в Яндексе — это невероятное приключение. Мне очень нравится, что здесь не боятся экспериментировать и стремятся открывать что-то новое. Сейчас Яндекс находится в превосходной форме, и я верю, что у компании впереди годы отличного роста. Мне же пришло время двигаться дальше. Грег — блестящий профессионал и ценный коллега, который может многое дать Яндексу".

"Хочу сказать Аркадию спасибо за то, что он доверил мне новые задачи. Я был рад работать с Александром и видеть, как Яндекс развивается и движется вперёд. Я с нетерпением примусь за работу в новой должности, чтобы и дальше помогать Яндексу раскрывать его огромный потенциал", — говорит Грег Абовский.Грег Абовский пришёл в Яндекс в 2013 году на должность вице-президента по связям с инвесторами и корпоративному развитию. В 2014 году он стал финансовым директором компании и в последние несколько лет много занимался операционной деятельностью, а также помогал разным командам в Яндексе развивать их сервисы. До Яндекса он более 14 лет работал на руководящих должностях в области финансов, медиа и технологий. Абовский имеет степень МВА Гарвардской школы бизнеса, окончил бакалавриат по экономике и русской литературе в Университете Брауна.