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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 ноября 2017 г.Минэкономразвития прогнозирует дефицит бюджета ...
вчера 12:36

Минэкономразвития прогнозирует дефицит бюджета в 2017 году меньше 2% ВВП

Москва, 22 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, дефицит федерального бюджета РФ в 2017 году будет меньше 2% ВВП. Об этом говорится в сообщении РИА "Новости".

"По дефициту бюджета несмотря на то, что цены на нефть падали до отметок около 40 долларов за баррель, в этом году мы получим значение дефицита меньше 2%", — сказал Орешкин на российско-чешском экономическом форуме.

Агентство напоминает, что действующий закон о бюджете на 2017 год, с учетом внесенных в него середине ноября поправок, предусматривает дефицит в 2.2% ВВП.

Кроме того, Орешкин отметил, что ожидает рост ВВП РФ по итогам года на уровне около 2%. Официальный прогноз Минэкономразвития составляет 2.1%.

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