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вчера 10:40

Правительство утвердило правила распределения квот добычи биоресурсов для промрыболовства

Москва, 22 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее правила распределения между субъектами РФ квот добычи водных биологических ресурсов для промышленного и прибрежного рыболовства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Квоты будут распределяться Росрыболовством ежегодно на основании предложений бассейновых научно-промысловых советов, подготовленных с учётом рекомендаций подведомственных Росрыболовству рыбохозяйственных научно-исследовательских организаций и согласованных с соответствующими субъектами Федерации.", - говорится в сообщении.

Кроме того, утверждены перечни видов водных биологических ресурсов, в отношении которых осуществляется промышленное и прибрежное рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, Каспийском море, открытом море и районах действия международных договоров в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

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