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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 ноября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 22 ноября

Москва, 22 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен;

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за сентябрь;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за октябрь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за октябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за ноябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США за ноябрь, финал;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США за ноябрь, финал;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

22:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании.

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