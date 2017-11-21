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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 ноября 2017 г.Главные темы дня на рынках Европы: Ангела Мерке...
сегодня 13:55

Главные темы дня на рынках Европы: Ангела Меркель предпочла бы провести новые выборы

Москва, 21 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ведущие фондовые индексы Европы во вторник во второй половине дня компенсировали первоначальные потери, выйдя в положительную область после утреннего снижения.

Первоначально настроения инвесторов были омрачены политической неопределённостью в Германии после провала предварительных переговоров о создании коалиционного правительства. В ночь на понедельник Свободная демократическая партия Германии вышла из длившихся 4 недели переговоров о формировании парламентской коалиции "Ямайка" с блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель и партией "Зелёных".

Теперь Меркель могла бы попытаться привлечь в коалицию социал-демократов, которые после выборов перешли в оппозицию, или же сформировать правительство меньшинства. Если эти варианты не будут использованы, президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру придётся объявить о проведении новых выборов.

В понедельник вечером Меркель заявила, что созданию правительства меньшинства она предпочла бы повторные выборы. Ранее президент Германии Штайнмайер сообщил, что политические партии должны исполнять обещания, данные избирателям, поэтому им следует договориться и сформировать правительство.

Политическая нестабильность в Германии оказала давление на курс евро, опустившийся в первой половине вторника к отметке 1.1714 в паре с долларом США в сравнении с 1.1785 на открытии в понедельник. Однако к текущему моменту евро скорректировал потери, вернувшись в область 1.1745.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 к 13:45 мск подорожал на 0.3% по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия после утреннего снижения на 0.3%. Британский индекс FTSE-100 к текущему моменту вырос на 0.2%, германский DAX и французский CAC-40 прибавляют по 0.45%.

Среди лидеров повышения в Европе - акции британского авиа-лоукостера EasyJet, выросшие на 7% после выхода позитивной отчётности по итогам финансового года.

Акции итальянской энергетической компании Enel, представившей свой бизнес-план на 2018-2020 годы, также пользуются спросом инвесторов, подорожав на 2.2%.

Акции британской компании Kingfisher, управляющей сетью магазинов по продаже товаров для дома, подешевели на 1.4% после публикации данных о сокращении продаж сопоставимых товаров в III квартале на 0.5% по сравнению с предыдущим кварталом из-за ухудшения ситуации на французском рынке. Однако динамика продаж немного улучшилась, учитывая, что во II квартале снижение составило 1.9%.

Также среди европейских корпоративных новостей - сообщение Reuters о планах Uber приобрести 24 тыс. самоуправляемых автомобилей Volvo и заявление нефтяных компаний BP и ENI о заинтересованности в разработке месторождения Majnoon в Ираке в случае, если компания Royal Dutch Shell подтвердит свое намерение покинуть проект в следующем году.

Подготовлено с использованием материалов CNBC.

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