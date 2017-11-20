Москва, 20 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в октябре вырос на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в сентябре (пересмотрено с (-0.2%).

Аналитики прогнозировали рост октябрьского показателя на 0.6%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.