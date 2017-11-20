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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 ноября 2017 г.Правительство внесло изменения в закон о валютн...
вчера 10:19

Правительство внесло изменения в закон о валютном регулировании и валютном контроле

Москва, 20 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

"Федеральным законом уполномоченным банкам предоставляется возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства Российской Федерации, а также в случае непредставления документов, представления недостоверных документов либо представления документов, не соответствующих установленным требованиям", - говорится в сообщении.

Кроме того, Федеральным законом уточняются положения Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за осуществление незаконных валютных операций и нарушение требования о репатриации денежных средств, путем дифференциации штрафов, налагаемых на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и должностных лиц.

Также для должностных лиц, повторно нарушивших требования валютного законодательства РФ и актов органов валютного контроля, предусмотрено наказание в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до трех лет.

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