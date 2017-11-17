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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 ноября 2017 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
сегодня 16:37

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в октябре увеличилось на 5.9%

Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в октябре увеличилось на 5.9% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1297 тыс. в годовом выражении против 1225 тыс. в сентябре (пересмотрено с 1215 тыс.).

Аналитики ожидали, что в октябре число выданных разрешений на строительство составит 1250 тыс.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных разрешений выросло на 0.9%.

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