Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в октябре увеличилось на 5.9%

Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в октябре увеличилось на 5.9% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1297 тыс. в годовом выражении против 1225 тыс. в сентябре (пересмотрено с 1215 тыс.).

Аналитики ожидали, что в октябре число выданных разрешений на строительство составит 1250 тыс.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных разрешений выросло на 0.9%.