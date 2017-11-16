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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 ноября 2017 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
сегодня 18:03

Индекс деловой активности на рынке жилья США в ноябре превысил прогноз

Москва, 16 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в ноябре повысился до 70 пунктов против 68 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 67.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора.

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