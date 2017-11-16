Москва, 16 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в октябре вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после расширения на 0.4% в сентябре (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали рост октябрьского показателя на 0.5%.

За последние 12 месяцев объём промышленного производства в США увеличился на 2.9%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в октябре составил 77.0% против 76.4% месяцем ранее (пересмотрено с 76.0%).

В среднем, за 1972-2016 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.9%.

За последние 12 месяцев коэффициент использования производственных мощностей вырос на 1.2 п.п.