Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 6.5 тыс.

Москва, 16 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 11 ноября, выросло на 10 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 249 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 235 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 239 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 6.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 237.75 тыс.

В отчёте говорится, что процедура сбора информации на Виргинских островах по-прежнему затруднена из-за последствий недавних ураганов. Однако ситуация по сбору данных в Пуэрто-Рико улучшилась, и теперь в регионе обрабатываются отложенные обращения.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 ноября, сократилось на 44 тыс. и составило 1860 тыс. (минимум с 29 декабря 1973 года) против 1904 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1901 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 9 тыс. до 1887 тыс. (минимум с 12 января 1974 года).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 28 октября, увеличилось на 25.6 тыс. и составило 1.665 млн человек. В аналогичный период 2016 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.807 млн человек.