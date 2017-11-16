Москва, 16 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в октябре выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.8% в сентябре (пересмотрено с +0.7%).

Аналитики прогнозировали рост октябрьского показателя на 0.4%.

За последние 12 месяцев цены на импорт повысились на 2.5%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце не изменились после повышения на 0.7% в сентябре (пересмотрено с +0.8%).

За последние 12 месяцев цены на экспорт увеличились на 2.7%.