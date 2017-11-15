Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 15 ноября

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за ноябрь;

02:50 мск: ВВП Японии за III картал, предварительно;

03:30 мск: Продажи новых автомобилей в Австралии за октябрь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, м/м, финальный отчет за сентябрь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за октябрь, финал;

11:00 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

12:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за сентябрь;

12:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за сентябрь;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за сентябрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за октябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в США за октябрь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за ноябрь;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за октябрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за октябрь;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за сентябрь;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за сентябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за II квартал.