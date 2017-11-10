MarketWatch: Ненавижу Россию за вмешательство в американские выборы, но мне нравятся её дешевые акции

Москва, 10 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Россия - самый дешёвый развивающийся рынок, но он не должен быть таким дешёвым. Об этом говорится в статье колумниста MarketWatch Майкла Браша. Автор статьи живёт на Манхэттене в Нью-Йорке и издаёт информационный бюллетень по фондовым рынкам Brush Up on Stocks. В момент публикации статьи у него не было позиций в каких-либо упомянутых акциях.

Россия получает слишком много негативных комментариев в прессе за вмешательство в наши выборы, но если бы дело касалось акций, то к этому следовало бы относиться как к игре против толпы.

И хотя Россия - не ценная бумага, у неё есть фондовый рынок. И сейчас она выглядит как актив, который нужно покупать, потому что этот актив неоправданно дешев - отчасти из-за всей этой шумихи, связанной с выборами.

Россия регулярно позиционируется в СМИ как вселенское зло. Многие конгрессмены хотят ввести против неё новые санкции. Вероятно, оба эти фактора вынуждают инвесторов держаться подальше от российских активов. Так что продолжайте беспокоиться о ценах на нефть. Несмотря на продолжающийся восходящий тренд в нефти, многие инвесторы остаются "медведями". Российская экономика находится под определяющим воздействием её нефтяного сектора. И это ещё один субъективный негатив.

В результате, Россия является самым дешёвым развивающимся рынком. В данный момент индекс MSCI Russia торгуется с коэффициентом P/E (price-earnings ratio, отношение рыночной стоимости акции к прибыли на акцию) равным примерно 7, доходность дивидендов составляет около 6%. Для сравнения: средний коэффициент P/E развивающихся рынков вдвое выше российского, а дивидендная доходность вдвое меньше. Об этом говорит Улле Адамсон, портфельный управляющий T. Rowe Price Emerging Europe Fund, который позитивно расценивает перспективы российского рынка.

Российские акции также намного дешевле американских акций. Коэффициент P/E индекса S&P 500 составляет примерно 18.

С начала года по состоянию на 31 октября индекс MSCI Russia упал на 4.7%, тогда как совокупный индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets вырос на 26.8%. Следует также отметить, что за последние 12 месяцев по состоянию на 31 октября российский индекс вырос на 8.4%.

Тем не менее, дисконт российского рынка выглядит необоснованным, учитывая все имеющиеся позитивные факторы. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Экономика набирает обороты

Россия идет по пути достижения самых быстрых темпов роста ВВП с 2007 года. Во втором квартале её экономика выросла на 2.5% в годовом выражении, ускорившись с 0.5% в первом квартале. Сейчас она выходит из серьёзной рецессии, это означает, что она находится в начальной стадии расширения. И это хорошее время для инвестиций в экономику. "Они находятся в хорошей точке цикла", - заявил Бен Кирби, портфельный управляющий фонда Thornburg Developing World Fund. По данным Morningstar, показатели этого фонда за последние пять лет оказались примерно на 1% лучше доходности остальных аналогичных фондов.

Портфельный управляющий фонда T. Rowe’s Улле Адамсон считает, что российская экономика вырастет на 2% в этом году и покажет такие же или более быстрые темпы роста в следующем году. Одна из причин заключается в том, что благодаря укреплению экономики потребители, наконец, увидели рост реальной зарплаты, поэтому они начинают тратить больше.

Цены на нефть будут расти

Другой важный фактор - рост цен на нефть. В российском ВВП доля доходов от оборота энергоносителей составляет примерно 16%, они формируют около половины федерального бюджета и составляют 70% экспорта.

"Трудно слишком возбуждаться по поводу России до тех пор, пока вы придерживаетесь по меньшей мере нейтральной позиции по нефти", - говорит Бен Кирби, который сейчас является "быком" по нефти. Отчасти это связано с тем, что нефтяные гиганты за последние годы сократили расходы на долгосрочные проекты. Для восстановления этих проектов потребуется несколько лет. И учитывая, что в данный момент производство нефти сокращается, а спрос продолжает повышаться в условиях синхронизации роста мировых экономик, цены на нефть пойдут наверх.

Государственное стимулирование

Инфляция в России упала в область 4%, достигнув минимального уровня за многие годы. Это даёт возможность центральному банку продолжить снижение ставок для стимулирования экономики. "И это ещё один потенциальный драйвер для рынков", - полагает Улле Адамсон.

Между тем правительство должно сбалансировать бюджет на этот год с помощью выросших цен на нефть. Это даёт возможность использовать симулятивные фискальные расходы для подстёгивания экономического роста. В противном случае излишки доходов поступят в резервный фонд, который будет использоваться, если цены на нефть вновь упадут. В качестве козыря Россия может провести реформу рынка труда после мартовских выборов, что также будет способствовать развитию экономики.

Что насчет санкций?

США ударили по России торговыми санкциями, чтобы наказать страну за агрессию против Украины и за вторжение в Крым. Сейчас США рассматривают даже более жёсткие санкции (например, запрет инвестиций в государственные облигации), чтобы наказать Россию за вмешательство в президентские выборы в США.

Это риск. Однако Улле Адамсон сомневается в том, что новые санкции будут введены. Одна из причин состоит в том, что многие американские инвесторы владеют российскими бондами, и в случае новых санкций цены на них упадут. "Базовый сценарий предполагает, что не будет никаких санкций, значимых для экономики или компаний, инвестирующих в Россию", - сказал Адамсон.

Как инвестировать в Россию

Один из способов вложений в российские активы - покупка долей паевых фондов, которые инвестируют там, потому что у них есть доступ к местным листингам (спискам ценных бумаг, допущенных к торгам), которые трудно купить через американские брокерские счета. Но если вы предпочитаете приобретать отдельные акции, дам вам несколько советов.

Сбербанк России

Обычно банки преуспевают, если экономика выходит из рецессии, поскольку ускоряется рост кредитования, а страхи по поводу "плохих" кредитов ослабевают. Сбербанк является крупнейшим банком России и Восточной Европы, поэтому его акции - это хороший способ войти в тренд. За последний год его акции выросли более чем на 50%, но всё ещё торгуются с коэффициентом чуть более 1 к ожидаемой в 2018 году балансовой стоимости. Это выглядит довольно дёшево для акций банка, рентабельность капитала которого составляет 20%, отметил Улле Адамсон. Акции Сбербанка составляют 15% вложений фонда T. Rowe Price Emerging Europe Fund, являясь его крупнейшей инвестицией. Банк получит преимущества благодаря ожидаемому сокращению затрат, дивиденды по его акциям составляют 2.8%.

Mail.ru

Компания Mail.ru предлагает онлайн игры, социальные сети, поисковый сервис и почтовые услуги для России и ближайших стран. Она управляет крупнейшей социальной сетью в России под названием VK (Вконтакте) - аналогом Facebook в России. Она также владеет крупнейшим мобильным мессенджером. Филиал Mail.ru оказывает услуги по заказу продуктов питания онлайн, предлагая сервис, аналогичный услугам компаний Grub Hub или Foodpanda в Европе. Акции Mail.ru выглядят дорого с коэффициентом P/E равным 24. Но доходы компании растут намного быстрее - на уровне 30%, отметил Улле Адамсон. Таким образом, эта оценка не вызывает опасений.

Yandex

Yandex - крупнейший поисковый сервис в России. Как и Alphabet - родительская компания Google, Yandex получает преимущества от миграции онлайн рекламы из газет, журналов, телевидения и билдордов. Кроме того, недавно Yandex осуществил слияние своего такси-сервиса с российским филиалом Uber. "Их рыночная доля сейчас составляет 67%", - сказал Бен Кирби, который владеет акциями Yandex в фонде Thornburg Developing World Fund. Он полагает, что компания продолжит наращивать рыночную долю благодаря слиянию с Uber.