Ипотечно-строительный банк создадут на базе банка "Российский капитал"

Москва, 10 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Премьер-министр России распорядился создать ипотечно-строительный банк на базе банка "Российский капитал". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

"Внести в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества "АИЖК" в порядке оплаты размещаемых этим акционерным обществом дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала 5 069 530 899 241 258 888 штук обыкновенных акций и 3 964 402 000 000 штук привилегированных акций АКБ "Российский капитал" составляющих 100% уставного капитала указанного банка", - говорится в распоряжении.

Цель принятого решения – обеспечить создание на базе банка "Российский капитал" ипотечно-строительного банка в целях оптимизации деятельности единого института развития в жилищной сфере (АО "АИЖК") по ипотечному кредитованию и развитию рынка ипотечных ценных бумаг.