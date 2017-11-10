Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 10 ноября

Москва, 10 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за октябрь;
03:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;
07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за сентябрь;
10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за октябрь;
12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за сентябрь;
12:30 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за сентябрь;
12:30 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за сентябрь;
12:30 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за сентябрь;
12:30 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за сентябрь;
16:00 мск: Выходной день в США;
16:00 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за октябрь;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, предварительно;
18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за октябрь;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за октябрь.